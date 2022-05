LINDESNES: E39 mellom Bue og Ålgård i Rogaland lider samme skjebne.

Tidspunkt for utlysninger av disse vil bero blant annet på prosjektenes kostnadsnivå sett i sammenheng med selskapets totale likviditet.

Dette skriver Nye Veier i en pressemelding.

– I januar gikk vi ut med en plan for 2022 om syv nye kontrakter i markedet. Dette viste seg i ettertid å være for ambisiøst. Vi ser nå at prosjekter der kontraktene er signert, har hatt betydelig utgiftsvekst. Dette er blant annet en konsekvens av svært høye råvarepriser globalt. I tillegg er det stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen på både råvarepriser og den kapasiteten hos våre leverandører vi er avhengig av, sier administrerende direktør i Nye veier, Anette Aanesland.

Hun understreker at selskapet har full produksjon i temmelig lang tid fremover i de mange prosjektene som er igangsatt, og at nye prosjekter forberedes og utvikles kontinuerlig

– Jeg vil også understreke at selskapet arbeider med å holde kostnadene nede i prosjektene, særlig i de som nå er under planlegging. I den situasjonen vi alle er i nå, er dette viktigere enn noensinne, legger Aanesland til.

Si din mening nederst i saken.

Saken oppdateres

Nye Veier skal gjennomføre konkurranser for tre strekninger på E6 den nærmeste tiden. I tillegg ønsker selskapet å ta prosjekter på Rv13 og E136 i Romsdalen ut i markedet.

E6-strekningene som skal ut i markedet er:

Storhove-Øyer (Innlandet) – er allerede i konkurranse

Berkåk-Vindåsliene (Trøndelag)

Sørelva-Borkamo (Nordland).

I tillegg planlegger Nye Veier for at to enkeltprosjekter på henholdsvis Rv13 i Vestland og E136 fra Dombås til Vestnes sendes ut i markedet den kommende tiden. Konkurransene vil komme i år og starten av neste år.

E39 Mandal-Lyngdal, E18/E39 Ytre Ring og E39 Bue Ålgård utsettes inntil videre.