Steinras på fylkesvei

FLEKKEFJORD: Raset gikk rundt to kilometer nord for Gyland på fylkesvei 4200, meldte politiet klokka 19.10 fredag kveld.

Veien hadde tidligere betegnelsen fylkesvei 904.

Vegtrafikksentralen ble varslet og sendte folk til stedet. Politiet skrev på Twitter at det ikke skulle være mulig å passere rasstedet, men til Lister24 sier Silje Wighus ved Vegtrafikksentralen at raset ikke er til hinder for trafikken.

– Vi har vært der og sjekket. Det er en steinblokk som har rast ut og som ligger helt i veikanten. Den er ikke noe til hinder eller fare for trafikken, og vi kommer ikke til å gjøre noe med den i kveld, sier hun til avisen.

Kartet gir et omtrentlig bilde av hvor raset har gått.