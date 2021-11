Bil kjørte av veien og stoppet i et tre i ei skråning over Venneslafjorden.

VENNESLA: Klokka 11.53 onsdag fikk politiet melding om ei trafikkulykke på Drivenesvegen i Vennesla, like ved Venneslafjorden.

Politiet opplyste til Fædrelandsvennen at en bil krasjet i et autovern.

Bilder fra stedet viser at bilen har kjørt over autovernet og stoppet i et tre over Venneslafjorden.

Det var en person i bilen. Vedkommende var ute av bilen og ved bevissthet, men ble tatt med til sykehuset for sjekk.

Bilen ble hentet av en bilberger.

Ulykka skjedde ved Venneslafjorden. Foto: Tormod Flem Vegge