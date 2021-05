46 sjåfører ble tatt av UP. Fem av dem mistet lappen.

AGDER: Klokka 17.15 fikk operasjonssentralen i Agder politidistrikt melding fra UP om at det var avholdt en fartskontroll på Topdalsveien i Kristiansand. Sju sjåfører fikk forenklede forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 74 kilometer i timen i 50-sona.

Klokka 17.30 fikk operasjonssentralen melding om at 18 bilister hadde fått forenklede forelegg på riksvei 9, ved Grendi i Bygland. To bilister fikk førerkortene sine beslaglagt. Den ene kjørte i 88 kilometer i timen i 60-sona. Den andre hadde for mange prikker og mistet lappen av den grunn.

Klokka 19.15 ble det meldt om at en fartskontroll i 70-sona på E 39 ved Rom i Lyngdal hadde resultert ett forenklet forelegg og to førerkortbeslag. Høyeste hastighet ble målt til 120 kilometer i timen.

Klokka 22.55 ble det meldt om at 15 sjåfører hadde fått forenklede forelegg i en fartskontroll på E 18 i Gjerstad. Én sjåfør fikk førerkortet sitt beslaglagt etter å ha kjørt i 131 kilometer i timen i 90-sona.