14-åring kjørte ned sørlendingen som døde i alpinulykka

RINGEBU: Det var ved 13-tiden søndag 1. desember at en sørlending i 50-årene omkom i en alpinulykke i Kvitfjell i Gudbransdalen. Han ble erklært død på stedet.

En 14 år gammel gutt ble alvorlig skadet i den samme ulykken, men skal nå være på bedringens vei.

Ifølge NRK slet politiet lenge med å finne ut hva som hadde skjedd.

Nå skriver statskanalen at et vitne har meldt seg og fortalt hendelsesforløpet. Vitnet skal ha sett selve krasjen som førte til at sørlendingen omkom.

– Avdøde sto ifølge vitnet rolig i bakken, på et sted som politiet vurderer som en trygg plass å stå, forteller politioverbetjent Svein Morten Laingen ved Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor til NRK.

Blir ikke straffeforfulgt

Saken er ikke ferdig etterforsket ennå. Politiet har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten, men ønsker ikke å kommentere innholdet.

14-åringen vil ikke bli straffeforfulgt etter ulykken.

– Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år. Ut fra det generelle lovverket vil han da ikke bli siktet eller tiltalt for noe etter ulykken, sier han.

Flatt område

Ifølge Gudbransdølen Dagningen skjedde ulykken i nedre del av familiebakken, i et flatt område like ved påstigningen til en stolheis.

14-åringen var sammen med alpinklubben sin i Kvitfjell, men ulykken skjedde ikke under trening.

Ledelsen i Kvitfjell vil ikke si noe om ulykken 1. desember, men at kravene til aktsomhet i bakken er meget klare.

– De alpine skivettreglene er gode og gjelder selvsagt også i Kvitfjell. Vi mener vi informerer godt om dem gjennom både skilting og alpinguidene våre, sier daglig leder Odd Stensrud i Alpinco til NRK.