Advarer mot glatte veier

KRISTIANSAND: – Bilister har ringt oss om vanskelige kjøreforhold fra flere steder i Aust- og Vest-Agder, og da spesielt litt inne i landet. Vi har blant annet fått flere henvendelser om glatte veier på deler av riksvei 9, veier i Kristiansand, Vennesla og Flekkefjord, sier trafikkoperatør Hans Petter Medalen.

En bilist fra Vennesla forteller at hun i løpet av 10 minutter ble vitne til at to biler hadde kjørt i grøfta i området på veien over mot Birkenes. Hun forteller at også Ålefjærveien om formiddagen var speilglatt.

På Tromøya i Arendal kjørte en bil av veien i nærheten av Færvik kirke.

– Meldes ikke om personskader. Skal være glatt på stedet. Nødetater er på vei til stedet, skriver politiet, skriver politiet i Agder på Twitter klokka 11.56.