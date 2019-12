FLEKKEFJORD: Klokka 22.58 fredag kveld meldte 110 Agder at brannvesenet rykket ut etter melding om røykutvikling i en bolig i Søylandsveien i Flekkefjord.

Politi og ambulanse rykket også til stedet, ifølge politiets operasjonssentral.

Klokka 23.04 meldte 110-sentralen at det dreide seg om et stearinlys som hadde veltet og tatt fyr på en vedovn. Brannvesenet meldte at de hadde kontroll.