Innbruddstyver har brudt seg inn i et lager og stjålet en bil og annet utstyr fra Sivilforsvarets lager i Søgne.

KRISTIANSAND: Tirsdag postet Sivilforsvaret denne meldingen.

«VIKTIG MELDING!! Distriktet har hatt innbrudd fra lageret i Søgne.

Ford Excursion med reg.nummer KH 11450 er stjålet. Vi savner også materiell som ledervest Sivilforsvar og annet. Hvis du ser bilen eller effekter fra Sivilforsvaret, gi umiddelbart beskjed til Agder politidistrikt på 02800.

Sivilforsvaret posten dette på Facebook tirsdag ettermiddag.

Logistikkansvarlig i Sivilforsvaret, Brynjulf Bakklund, forteller at innbruddet sannsynligvis har skjedd i løpet av natten. Den største verdien som har forsvunnet er den ganske store Forden.

– Vi bruker bilen som trekkbil til litt tyngre ting på henger, som mobile renseenheter og slikt, opplyser Bakklund.

– Er den viktig for dere?

– Ja. Den er jo det. Vi har flere kjøretøy, så det er ikke akutt. Men den er anskaffet fordi vi hadde behov for den, sier Bakklund. Han opplyser at også annet utstyr ble stjålet under innbruddet. Folk kan gjerne være observante på vester og lignende med påskrift fra Sivilforsvaret.

– Om man ser noe, er vi takknemlige for beskjed, sier han.

Politiet i Agder har vært ute på stedet og har opprettet sak. De fikk melding 12.33 i dag.

– Vi jobber med saken, men har ikke gjort funn av bilen eller noe annet materiell. Vi har heller ikke pågrepet noen personer, sier operasjonsleder Hans Waage i Agder politidistrikt.