Navnet på hennes samboer, som fortsatt er savnet, frigis også.

Den omkomne kvinnen er 25 år gamle Agnieszka Anna Brozyna. Hun er polsk statsborger. Hennes samboer, 25 år gamle Lukasz Jan Trusilo er fortsatt savnet. Også han er polsk statsborger.

Samboerparet var bosatt i Stavanger.

Ingen vitner

Det var nær familie til omkomne Agnieszka Anna Brozyna som var i turfølge med de to forulykkede, opplyser politiet.

– Etterforskningen så langt viser at det ikke har vært øyenvitner til selve ulykken. Politiet kan derfor ikke si noe sikkert om hvordan de to forulykkede havnet i vannet. Det er imidlertid ingenting som tyder på at dette er noe annet enn en ulykke med verst tenkelig utfall, sier politistasjonssjef Liv Versland Seland i Agder politidistrikt.

Vurderer søk

Det ble etter hendelsen søkt i et stort område rundt ulykkesstedet i forbindelse med redningsaksjonen søndag kveld og natt til mandag.

– Det vurderes nå om det skal iverksettes søk etter antatt omkommet. Det er ikke tatt stilling til når og hvor et eventuelt nytt søk gjennomføres, sier Liv Versland Seland.

De to havnet i sjøen fra platået ved hulene på bildet. Foto: Fredrik Refvem, Stavanger Aftenblad

Fra platået med de spektakulære jettegrytene er det 20 meter ned til sjøen. Det regnes som nærmest umulig å ta seg ned og opp fra sjøen til jettegrytene.

Oppdateres.