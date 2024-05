Bane Nor melder klokka 12.59 at det har vært en ulykke på jernbanen ved vannet Skjærse i Hynnekleiv. To vogner og en borerigg har veltet av sporet.

Ingen personer skal ha kommet til skade.

Det er meldt om mulig dieselsøl.

Politi og brannvesen rykker ut.

