Syklist til sykehus etter å ha blitt påkjørt av buss

VENNESLA: – Det er snakk om en mann i 20-årene som har kommet på sykkel. Ifølge vitneobservasjoner skal vedkommende ha kommet ganske rett ut i veibanen og blitt truffet av en buss, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Det var klokka 14.07 mandag at politiet fikk melding om en trafikkulykke ved jernbanestasjonen i Vennesla.

– Person skal være påkjørt. Ukjent hendelsesforløp. Nødetatene på vei, skrev politiet på Twitter klokka 14.11.

Klokka 14.24 opplyste politiet at det var en syklist og en buss som var involvert.

– Pasienten kjøres til sykehuset i Kristiansand. Ukjent skadeomfang, skrev politiet på Twitter.

Klarte ikke å svinge unna

Operasjonsleder i Agder-politiet, Lars Hyberg, opplyser at pasienten skal ha vært bevisst etter ulykken, men legger til at mannen vil bli undersøkt for hodeskader.

– Han skal ha hatt noen kuttskader i hodet, har vi fått opplysninger om, sier Hyberg.

Fædrelandsvennen har snakket med Bjørn Marius Dagsland som så ulykken i det han var på vei i bil sørover.

– Det var en syklist som plutselig kom ut i veien. Bussjåføren kastet seg på bremsene, men klarte ikke å svinge unna. Jeg fikk parkert bilen, løp bort til syklisten, la ham i stabilt sideleie og ringte ambulanse. Det så dramatisk ut, forklarer Dagsland.

Erlend Olsbu

Trafikkproblemer

Det er ingen fotgjengerfelt på stedet hvor syklisten har kommet ut i veien. Syklisten skal, ifølge vitnet, ha kommet fra øst mot vest og var på vei fra stasjonen hvor også Pizzabakeren har tilhold.

Operasjonsleder Hyberg sier at det, på bakgrunn av opplysningene som har kommet fram, er besluttet ikke å beslaglegge førerkortet til bussjåføren.

Veien ble stengt i begge retninger som følge av hendelsen, og det oppstod trafikale problemer på stedet.