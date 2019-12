VEGÅRSHEI: Klokka 21.17 lørdag melder 110 Agder at de rykker ut etter melding om en trafikkulykke på fylkesvei 417 i Vegårshei.

Det skal være snakk om en bil som har kjørt av veien.

Politiet opplyser at det er to personer i bilen. Begge skal være ved bevissthet. Ulykken skal ha skjedd ved Skostjølsvatn, og politiet skriver på Twitter at det er «svært glatt på stedet».

Klokka 21.46 opplyser politiet at nødetatene er på plass, og at begge personene i bilen fremstår som mindre skadet/uskadet.

– Hendelsesforløp foreløpig uklart, skriver politiet på Twitter.

Saken oppdateres.