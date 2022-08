AGDER: Nattens største hendelse var at en båt gikk på land ved Havsøya i Arendal. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 01.00 og det ble satt i gang en stor redningsaksjon.

Båtfører ble funnet på land, og det ble søkt videre av frykt for at flere personer skulle ha vært ombord. Da det ble bekreftet at båtføreren hadde vært alene, ble søket avsluttet. Les egen sak om hendelsen her.

For øvrig er dette de hendelsene Agder-politiet har meldt om natt til lørdag.

Arendal kl. 00:26: «Politiet mottar melding om overstadig beruset kvinne. Patrulje til stedet. Kvinnens grad av beruselse gjør at hun overtas av helse.»

Risør kl. 01.05: «Mann i 30-årene bortvises fra Risør sentrum av politipatrulje etter å ha forstyrret den offentlige ro og orden.»

Mandal kl. 02.09: «Mann i 20-årene bortvises fra Mandal sentrum av politipatrulje etter å ha stelt i stand bråk på ett av byens utesteder. Utestedet vurderer anmeldelse av mannen.»

Tvedestrand kl. 01.00: Politibåten kontrollerer en fritidsbåt. Båtfører, en kvinne i 20-årene, er beruset. Det blir tatt prøve av vedkommende. Sak opprettes.

Kristiansand kl. 05.13: «Vaktselskap melder om pågående innbrudd ved en butikk på Grim. Patruljer på vei til stedet.

Patruljene har søkt igjennom lokalet. Gjerningsmannen har forlatt stedet. Ser ut til at et mindre pengebeløp er borttatt fra et kasseapparat.»

Mandal kl 05.22: «Patrulje påtreffer en blodig mann i 20-årene i sentrum. Forteller patruljen at han har blitt slått.

Kjøres til legevakten for sjekk og deretter til bopel. Mannen ønsker ikke å forklare seg nærmere om volden til patruljen.»