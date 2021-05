LINDESNES: Det melder Lindesnes kommune på sine hjemmesider søndag kveld.

Der skriver de følgende:

«Søndag 2. mai har ei jente under 20 år som er russ på Mandal videregående skole testet positivt på koronaviruset. Som følge av dette er hele russekullet, og alle som har vært sammen og rullet med russen fra fredag til søndag, i karantene.»

Kommunen skriver videre at alle som har vært sammen med aktuelle russ, må i ventekarantene.

«Alle får nærmere beskjed på mandag om testing», opplyser kommunen.

Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken sier følgende til Fædrelandsvennen søndag kveld:

– Det som er viktig nå er at alle de som er i karantene holder seg hjemme, og at familiene går i ventekarantene. Dette er et smittsomt virus, så nå må alle følge reglene.

– Dessverre har vi hatt et høyt smittetrykk den siste tiden, og nå blir det nok en gang intensiv jobbing med smittesporing og massetesting. Så får vi håpe at dette ikke sprer seg for mye.

Sagebakken sier at kommunen torsdag hadde en prat med russen hvor de informerte om gjeldene koronaregler.

– Vi har ikke fått tilbakemeldinger om at det har vært full fest og stor aktivitet denne helga, men vi vet jo ikke. Det er litt for tidlig å si, sier ordføreren.

Saken oppdateres.