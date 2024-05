Politiet i Arendal bistår i letingen etter ei fire år gammel jente i Arendal.

Jenta er forsvunnet fra en adresse i Stensåsveien.

Brannvesen og ambulansepersonell bistår også i letingen.

- Det antas at jenta er et sted i nærområdet. Politiet leter etter ei jente på fire år som går med en sort og hvit langermet kjole med et rosa hjerte på brystet, opplyser operasjonsleder Knut Odde.

Jenta har langt mørkt hår som er satt opp i en hestehale med rosa strikk.

Saken oppdateres.