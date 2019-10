MANDAL: Politi og ambulanse er på stedet etter at det ble meldt om et trafikkuhell på Malmø i Mandal tirsdag like før klokka 12.

En mopedfører har trolig fått skrens og veltet. Mopedføreren ble beskrevet som oppegående etter uhellet, og er sendt til legevakta for sjekk.

Politiet oppretter ikke sak.