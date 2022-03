AGDER: – Det har vært en del ordensmessige gjøremål, men politiet har forebygd med tilstedeværelse og synlighet, oppsummerer Lars Hyberg, operasjonsleder i Agder-politiet, til Fædrelandsvennen tidlig søndag morgen.

Her er noen av nattas oppdrag for politiet:

Ville sove i bod på Hovden

Politiet måtte bistå da de klokka 00.39 fikk melding om en beruset mann som gikk rundt i t-skjorte på Hovden og ville legge seg til å sove i en bod.

– Han var så pass beruset at han ikke helt klarte å gjøre rede for seg, men banket på noen hyttedører og ville finne et sted å sove. Vedkommende som ringte inn til oss fortalte at mannen ville legge seg til å sove i en uisolert bod, noe som ikke er så lurt midtvinters på Hovden, forteller Hyberg.

Da politiet like etter fikk melding fra en vennegjeng i Valle som savnet kameraten sin, la de to og to sammen. Mannen i t-skjorte viste seg å være den bortkomne kameraten, som etter hvert ble sendt med drosje til Valle og gjenforent med vennegjengen.

Slått ned på konsert på Hove

En person ble sendt til sykehuset i Arendal etter å ha blitt slått ned under en konsert på Hove.

– Foreløpig vet vi ikke noe om hendelsesforløpet, men gjerningspersonen ble pågrepet og sendt arrest, forteller operasjonsleder, som ikke har opplysninger om tilstanden på fornærmede.

Gjerningspersonen skal være en mann i begynnelsen av 30-årene.

Beruset og aggressiv mann ved Aquarama

En mann i begynnelsen av 30-årene ble bortvist av politiet etter å ha opptrådt aggressivt og veltet skilt og gjenstander i området ved Aquarama.

– Det var typisk utagerende og aggressiv atferd som gjorde at folk rundt la merke til det og kontaktet oss, forteller Hyberg.

Mannen ble bortvist fra stedet.

Pågrepet da de blandet seg inn i politiets arbeid

To personer ble satt i arresten og anmeldt for å hindre politiets arbeid på en pub i Grimstad natt til søndag.

– En patrulje dro opprinnelig ut til puben for å hindre at en krangel eskalerte. To personer i begynnelsen av 50-årene blandet seg da inn i situasjonen og hindret politiets arbeid. I stedet for at de opprinnelige bråkmakerne ble tatt med inn på stasjonen, ble det disse to personene, forteller operasjonsleder.