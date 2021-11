To biler har frontkollidert søndag kveld.

BIRKENES: To biler er involvert i en trafikkulykke nord for Flå i Birkenes kommune, langs riksvei 41. De har kollidert front mot front.

Politiet i Agder skriver klokka 18.18 at det har vært en trafikkulykke på riksvei 41, like nord for Flå.

– To biler er involvert i front mot front-kollisjon. Det er to personer i den ene bilen og en person i den andre bilen. Alle involverte er bevisste og ute av bilene. Trafikken flyter i et felt på stedet. Nødetatene er på vei, skriver politiets operasjonssentral.

Like etterpå melder også brannvesenet at de er på vei for å bistå ved ulykken.

Saken oppdateres