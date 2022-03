LINDESNES: – Unntatt den ene sideveggen, er låven fullstendig nedbrent, opplyser operasjonsleder Lars Hyberg til Fædrelandsvennen tidlig søndag morgen.

Politiet fikk melding om brannen i Farmoveien like nord for Vigeland sentrum klokka 02.19 natt til søndag. Meldingen gikk på at det brant kraftig i en låve.

Det var fullstendig overtenning i låven da nødetatene kom til stedet. Foto: Jøran Fredheim

– Fullstendig overtenning

– Det var fullstendig overtenning da politi og brann ankom stedet. Låven lå tett inntil et hus, så brannvesenet jobbet for å hindre at brannen skulle spre seg videre, fortsetter Hyberg.

Eier av både hus og låve var bortreist, men bekreftet overfor politi at det verken skulle være dyr eller folk på adressen.

Det var ingen dyr i låven som brant ned natt til søndag. Foto: Jøran Fredheim

Etterslokking

Brannvesenet var i halv åtte-tiden søndag morgen fortsatt på stedet og holdt på med etterslokking.