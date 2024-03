To menn i 20-årene ble i natt pågrepet etter et slagsmål i Kristiansand sentrum.

– Vi kom over en slåsskamp utenfor et utested. En vekter hadde allerede fått kontroll over de involverte. Det var to menn som gikk løs på en tredjeperson som lå på bakken, sier operasjonsleder Øyvind Hægeland til Fædrelandsvennen fredag morgen.