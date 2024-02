Et Norwegian-fly som tirsdag ettermiddag skulle fra Oslo til Kristiansand har krasjet med et annet fly ved gaten på Gardermoen.

Det får Fædrelandsvennen opplyst fra flere vitner som også har tatt bilder av hendelsen.

Det gjelder 16.55-avgangen til Norwegian.

Skjedde under utkjøring

– Det var to fly på vei ut av terminalen som kjørte stille og rolig ved siden av hverandre, og kom borti hverandres vinge, sier Monica Fasting i Avinor til Fædrelandsvennen.

Hun forteller videre at Avinor på Gardermoen ser på overvåkningskameraene for å undersøke hva som har skjedd.

– Det er kun snakk om materielle skader, forteller Fasting.

Bilder viser at en del av det ene flyets vinge ligger igjen på bakken.

Kommunikasjonssjef i Norwegian, Charlotte Holmbergh, skriver i en epost til Fædrelandsvennen at at flyet som skulle til Kristiansand kom for nærme et annet fly på vei ut av gaten.

– Ingen har kommet til skade, og alle passasjerene på begge flyene kommer til å få reise videre med erstatningsfly som allerede er på plass, skriver hun klokken 18.00.

Dette bildet viser at det en flyets vinge har kommet borti «naboflyet» ved gaten. En del av vingen ligger igjen på bakken. Foto: Daniel Nordgård

En av passasjerene, Henrik Andersen Byberg, forteller klokka 17.15 at han sitter i flyet og ser ut på en flyvinge som har kommet borti «halevingen» til flyet ved siden av.

– Det skjedde da vi kjørte ut fra der flyet var parkert, forteller han, og legger til at flyet er omtrent to tredjedels fylt opp av passasjerer.

Må vente på annet fly

Han forteller at de har fått beskjed om at de må vente til det er et fly tilgjengelig som kan fly dem til Kristiansand.

– De sa det kunne ta litt tid, sier Andersen Byberg.

Avinor melder at det er satt opp fly med ny ankomsttid 19.05, med avgang fra Gardermoen klokken 18.15.

– Smalt og ristet

har tatt dette bildet fra innsiden av Norwegian-flyet som skulle til Kristiansand. Foto: Henrik Andersen Byberg

En annen passasjer, Daniel Nordgård, forteller at flyet rakk å kjøre noen få meter før det kolliderte med flyet som sto parkert ved siden av.

– Det smalt og ristet litt, før flyet stoppet opp. Så kunne vi se ut av vinduet at vi hadde kjørt inn i et annet fly, og at en del av vingen var falt av, sier Nordgård.

Han forteller i likhet med Andersen Byberg, at de nå sitter i flyet og venter på mer informasjon.

– Det skal være noe inspeksjon av flyene. Vi aner ikke hvor lang tid det kan ta, så her er det bare å smøre seg med tålmodighet, sier Nordgård.

Lufhavnssjef på Kjevik lufthavn, Arne Johan Johnsen, har ikke hørt om hendelsen da Fædrelandsvennen tar kontakt med ham.

– Jeg har ingen konkret informasjon, men jeg regner med at passasjerene blir satt opp på et nytt fly til Kristiansand, sier han.

Oppdateres.