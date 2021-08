KRISTIANSAND: Politiet i Agder melder om nytt svindelforsøk. Denne gangen ser det ut som svindlerne ringer fra politiets eget telefonnummer, 02800, og ber folk oppgi opplysninger om bankkonti.

- Dette er et forsøk på bedrageri, og det er viktig at at publikum ikke oppgir slik informasjon til fremmede, opplyser politiets operasjonssentral på Twitter.