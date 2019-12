Politiet jakter på raner av bensinstasjon

LILLESAND: YX Gaupemyr nordøst for Lillesand sentrum ble mandag kveld klokka 22.45 ranet av en mannsperson.

– Vi er på stedet nå og foretar avhør. Det er fortsatt litt uklart hvordan ranet skjedde. Men det er på det rene at det kom inn en fyr som truet betjeningen. Hvordan dette skjedde og hva han truet med er det for tidlig å si. Men han fik med seg et mindre beløp fra kassa, sier operasjonsleder Vidar Arnesen i Agder politidistrikt.

Politiet meldte om ranet på Twitter klokka 23.18, en drøy halvtime etter det skjedde.

De etterlyste da en mann som skal være cirka 180–185 centimeter høy. Han beskrives som slank og skal ha hatt på seg en sort jakke og grå lue, ifølge politiet.

Politiet har nå flere patruljer som jakter på raneren. Politiet vil svært gjerne ha kontakt med vitner som kan ha sett personer som passer til beskrivelsen i nærheten av bensinstasjonen på det aktuelle tidspunktet.

– Vi har foreløpig lite å gå på. Men jobber taktisk og teknisk på stedet, sier Arnesen.

I tillegg til avhør av vitner undersøker politiet blant annet om det er bilder eller video av ranet og raneren.

Saken oppdateres.

Vet du noe om hendelsen, kontakt oss på 03811 eller tips@fvn.no.