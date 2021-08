Ber foreldre hente full ungdom

KRISTIANSAND: – Politiet knytter stor bekymring til mange berusede mindreårige ungdommer på byen i kveld. Vi oppfordrer foreldre til å ha en dialog med dem for å se at de har det fint og er i fin form, skriver operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt på Twitter.

Han sier videre til Fædrelandsvennen at to patruljer har vært i kontakt med flere fulle ungdommer godt under 18 år.

– De har sjekket alderen på noen av dem, og det har vært nede i 15 - 16 år. Noen har blitt kjørt hjem, mens for andre har foreldrene blitt kontaktet, sier Repstad.

Han sier at har vært som dette enkelte andre helger i sommer. Nå var det verre enn vanlig.

– Det er for mange, eller alle berusede mindreårige er for mange. Nå var det en del flere enn det har vært i det siste, sier Repstad.

Han oppfordrer foreldre til enten å ta en tur ned til byen for å se etter sine håpefulle eller kontakte dem på telefon.