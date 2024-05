Politiet har rykket ut til Vågsbygd senter etter at det har vært en konfrontasjon på en buss.

– Det er meldt at en bussjåfør skal være sparket av en mann, opplyser politiet i Agder.

De er på stedet for å undersøke hva som har skjedd. Det er per nå ikke meldt om personskade.

Klokka 16.36 melder politiet at de har avhørt bussjåfør og vitner.

Jon Kristian Fadnes, kommunikasjonsansvarlig for Boreal Norge, bekrefter at det er en av deres sjåfører som har vært utsatt for hendelsen.