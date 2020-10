Politiet fryktet vold og slåssing: Avbrøt fotballkamp og ber foreldre hente sine ungdommer

Politiet har avbrutt en privat arrangert fotballkamp fordi de fryktet tumulter.

Politiet avbrøt fotballkampen og fikk sluset ungdommene bort fra stedet. Foto: Torgeir Eikeland

KRISTIANSAND: – Vi har fått opplysninger om at en stor mengde ungdommer skal samles for å slåss i kveld. Det skulle skje i forbindelse med en privat arrangert fotballkamp. Ungdommer fra forskjellige bydeler skulle spille mot hverandre, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Lørdag kveld løp rundt 50 ungdommer fra et slagsmål i Markens gate da politiet ankom stedet. I etterkant ble det meldt om amper stemning, og politiet ba foreldre hente hjem sine barn og ungdom fra Kristiansand sentrum.

Nå oppfordrer politiet nok en gang foreldre til å sjekke hvor sine barn og unge befinner seg, og hente dem hjem.

Politiet avbrøt fotballkamp

Det er en stor tilstrømning av ungdom på fotballbanen på Krossen, hvor fotballkampen skulle finne sted. Men politiet valgte før klokka 19 å avbryte kampen før den kom i gang.

– Denne kampen tiltrakk seg enormt mange ungdommer, og det er besluttet at det er så stor fare for at det kan utarte til noe voldelig at vi har gitt beskjed om at kampen ikke kan spilles, sier operasjonsleder Hyberg.

300 ungdommer

Politiets innsatsleder Kjell Iveland sier til Fædrelandsvennens reporter på stedet at det er opp mot 300 ungdommer på fotballbanen. De er primært i aldersgruppa 15–18 år gamle.

– Vi valgte å stoppe kampen før den kom i gang fordi vi fryktet tumulter, sier Iveland.

– En del ungdommer trekker inn mot Kristiansand sentrum. Politiet følger dem opp, opplyser Hyberg.

Saken oppdateres.

Flere politipatruljer er i området ved fotballbanen på Krossen søndag kveld. Foto: Torgeir Eikeland