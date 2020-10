Politiet fryktet vold og slåssing: Avbrøt fotballkamp og ba foreldre hente sine ungdommer

Politiet avlyste søndag kvelden privat arrangert fotballkamp fordi de fryktet tumulter. Ifølge innsatsleder var det opp mot 300 ungdommer på stedet.

Politiet avbrøt fotballkampen og fikk sluset ungdommene bort fra stedet. Foto: Torgeir Eikeland

KRISTIANSAND: – Vi valgte å stoppe denne fotballkampen. For det første fikk vi alt på formiddagen søndag tips om den, og at den kunne bli brukt som arena for en fortsettelse av bråket som skjedde i byen lørdag kveld, sier operasjonsleder Lars Hyberg ved Agder politidistrikt.

Lørdag kveld løp rundt 50 ungdommer fra et slagsmål i Markens gate da politiet ankom stedet. I etterkant ble det meldt om amper stemning, og politiet ba foreldre hente hjem sine barn og ungdom fra Kristiansand sentrum.

Søndag ble det kjent for politiet at det var på gang en fotballkamp mellom ungdommer fra ulike bydeler.

– Dette var i utgangspunktet et helt uskyldig arrangement, sier Hyberg.

– Er det noen kjent forbindelse mellom de som skulle spille og bråket i byen lørdag?

– Nei, ikke så vidt vi er kjent med, sier operasjonslederen.

Klokka 18.42 twitret politiet om at de var på idrettsbanen på Krossen for å forebygge. Der var det samlet 300 ungdommer i forbindelse med fotballkampen.

Politiet avbrøt fotballkamp

– Vi fikk samtidig flere tips som gikk ut på at fotballlkampen i etterkant kunne bli brukt som ramme for en forlengelse av bråket lørdag, og det ble mye oppmerksomhet rundt den på sosiale medier. Utpå kvelden fikk vi inn meldinger fra bussene om at det var på vei en stor mengde ungdom til byen, og vi hadde patruljer i området. Noen av våre folk gjenkjente flere av ungdommene som hadde vært til stede i byen lørdag i forbindelse med bråket. Sett ut fra alt dette valgte vi å avbryte fotballkampen for å være sikre på at ikke situasjonen utartet, sier operasjonslederen.

Nå oppfordrer politiet nok en gang foreldre til å sjekke hvor sine barn og unge befinner seg, og hente dem hjem.

Flere politipatruljer er i området ved fotballbanen på Krossen søndag kveld. Foto: Torgeir Eikeland

300 ungdommer

Politiets innsatsleder Kjell Iveland sier til Fædrelandsvennens reporter på stedet at det er opp mot 300 ungdommer på fotballbanen. De er primært i aldersgruppa 15–18 år gamle.

– Vi valgte å stoppe kampen før den kom i gang fordi vi fryktet tumulter, sier Iveland.

Klokka 20.30 søndag kveld sier operasjonsleder Lars Hyberg dette til Fædrelandsvennen.

– Det er 50–60 ungdommer i byen fremdeles. Vi holder kontakt med dem, snakker med dem og sender dem hjem.

– Er det noen av disse som er blant de gjenkjennelige fra hendelsen i sentrum lørdag?

– Ja, det er det.

– Kjenner dere nå noe mer til bakgrunnen for det som skjedde på lørdag?

– Nei, dette må vi fortsette å nøste i, i samarbeid med forebyggende enhet, sier Hyberg.

Ved 20-tida søndag kveld var det tre politipatruljer i krysset mellom Markens gate og Tollbodgata. Foto: Kjetil Nygaard

Tømte fotballbanen

Politiet brukte litt tid på å tømme banen for ungdommer etter at Fædrelandsvennens reporter kom til stedet like før klokka 19. En halvtime senere hadde både folkemengden og politiet forlatt stedet.

Tre unge gutter sto igjen. Den ene av dem opplyser at det dreide seg om en fotballkamp arrangert mellom to vennegjenger som pleier å spille fotball sammen, og at den etter den opprinnelige planen skulle foregått på Hellemyr.

Men der var det trening, og dermed ble Krossen valgt. De som hadde planlagt og avtalt kampen ble overrasket over at det kom så mange, og det var også mange av de tilstrømmende de ikke kjente.