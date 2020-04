Politiet frigir navnet til mannen som døde i kiteulykken

Sør-Vest politidistrikt har frigitt navnet på mannen som omkom i en kiteulykke skjærtorsdag.

Ulykken skjedde i området mellom fylkesvei 45 og turisthytten Tomannsbu i Sirdal. Foto: Foto: Jarle Aasland/Stavanger Aftenblad

SIRDAL: Det var 49 år gamle Sindre Bø fra Stavanger som omkom i en kiteulykke i Sirdal skjærtorsdag.

Navnet frigis i samråd med de pårørende.

I pressemeldingen fra Sør-Vest politidistrikt står det at ulykken skjedde da kiten ble løftet av vinden, og mannen falt ned og døde i fallet.

Mannen ble bekreftet død på stedet av mannskap fra Luftambulansen.

Det er ikke opprettet straffesak i forbindelse med ulykken, da politiet ikke har grunn til å tro at det har skjedd noe straffbart.

Ordfører i Sirdal, Jonny Liland, uttrykte skjærtorsdag sin medfølelse til de etterlatte.

– Jeg må få lov til å uttrykke min dypeste medfølelse for de etterlatte. Det er veldig trist når sånne ulykker skjer, sa Liland.

Ulykken skjedde sør for Hunnedalen, like over fylkesgrensen på Agders side.