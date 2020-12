Gruved­ødsfallet: Tror 24-åring ble utsatt for en alvorlig straffbar handling

Politiet mener at hypotesen om at Ørjan Helmer Gundersen Solum (24) har vært utsatt for en alvorlig straffbar handling er styrket. De undersøker om konkrete personer er skyld i 24-åringens død.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

24-åringen ble funnet død i Steinsåsgruvene i Arendal 19. mai. Foto: Olav Svaland

ARENDAL: Politiet opplyser at de holder alle mulighetene åpne når det gjelder dødsfallet, men at hypotesen om at 24-åringen er utsatt for en straffbar handling er styrket.

– Det er summen av den etterforskningen vi har gjort fram til nå, som har gjort at denne hypotesen er styrket. Etterforskningen har vært omfattende. Vi har kommet dit at vi har en del personer som er av interesse. Det er viktig å si at vi ikke har noen mistenkte, men det er noen personer vi ønsker å se litt nærmere på, sier politiadvokat Vanja Bruvoll ved Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Ørjan Helmer Solum (24) ble sist observert ved en adresse i Bratthenget nord for Arendal sentrum den 25. mars rundt klokka 17.50.

Han ble funnet død i Steinsåsgruvene like ved to måneder etter, den 19. mai.

Interessert i tips

For to uker siden foretok politiet fysiske målinger av basestasjonene i området rundt adressen og gruvene. Dette ble gjort for å finne ut om noen har vært i nærheten av 24-åringen og stedet han ble funnet.

Bruvoll sier at de undersøker om konkrete personer er skyld i Solums død.

– Personene som nå er interessante er kjente for politiet og har vært innom saken tidligere. Det er mange som har vært inne i saken gjennom hele etterforskningen, men det er noen vi har flere spørsmål til, sier politiadvokaten.

Ørjan Solum ble funnet død i Steinsåsgruvene 19. mai. Her blir avdøde heist opp fra gruvene. Foto: Ernest Boswarva

Nye undersøkelser tirsdag

Politiet er fremdeles svært interessert i tips i saken.

– Vi har fått inn få tips så langt. Dersom det er noen som sitter inne med informasjon, ber vi dem om å ta kontakt med politiet, sier Bruvoll.

I løpet av tirsdagen skal politiet gjøre nye undersøkelser ved Steinsåsgruvene.

–Det skal foretas flere undersøkelser med krimteknikere og droner i dag. Vi søker fremdeles etter svar, sier politiadvokaten.

Skader

I etterforskningen er det foretatt et betydelig antall vitneavhør, ifølge politiadvokat Vanja Bruvoll.

Obduksjonsrapporten sa at Solum døde av drukning, men kunne ikke slå det fast.

– Obduksjonsrapporten avdekket skader som vi ønsker en tilleggsuttalelse på. Det ligger også i etterforskningen. Den tilleggsuttalelsen er under arbeid, sa Bruvoll for to uker siden.

Politiadvokaten sier tirsdag at de fortsatt jobber med flere hypoteser knyttet til dødsfallet.

– Det kan også ha vært en ulykke eller et selvdrap, men det er et dreiningspunkt det at vi har spesielle personer vi vil snakke mer med, klarer sier Bruvoll.

Saken oppdateres.

Ørjan Solum ble 24 år. Foto: Privat