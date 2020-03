Bil havnet på oversvømt jorde

Politiet meldte først at en bil havnet i vannet, men det viste seg å være et oversvømt jorde.

Publisert Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

En Mercedes med to personer havnet søndag ettermiddag på et oversvømt jorde. Foto: Jan Ivar Rafoss

KVINESDAL: - Det viste seg at bilen har fått vannplaning og havnet ut på et jordet, der det var dannet en innsjø på grunn av mye regn. Så hele bilen havnet ikke under vann, opplyser operasjonsleder John Repstad til Fædrelandsvennen ved 16.45-tiden.

I bilen satt en kvinne i 30-årene, et spedbarn pluss en hund, hjemmehørende i nærområdet.

– De undersøkes nå av ambulanse på stedet, men fremstår som uskadet, sier Repstad.

Han sier videre at bilen er trukket opp fra jordet, og at politi er på stedet for å bringe klarhet i omstendighetene.

Politiet fikk klokka 16.07 søndag melding om at det hadde vært en trafikkulykke på Austerdalsvegen i Kvinesdal, hvor en bil altså hadde fått vannplaning i det voldsomme regnværet.

«Politiet har fått beskjed om at begge personene er ute av bilen og det er kontroll på stedet», skrev politiet på Twitter like før klokka 16.30.

Oppdateres.