Hytte­brann ved Kjevik

Kan være fare for spredning til terrenget, ifølge politiet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

KRISTIANSAND: Tirsdag kveld klokka 21.08 melder KBR Kristiansand at de rykker ut på brann i en hytte ved Hvalvika.

Hytta ligger ifølge 110 Agder like ved vannet rett nord for Kjevik, i Ålefjærfjorden.

Politiet opplyser på Twitter at det ikke skal være fare for personer, men at det kan være fare for spredning til terrenget.

Saken oppdateres.

