Evje-drapet: 20-åring varetektsfengslet i fire uker

20-åringen som har erkjent å ha tatt livet av ekskjæresten på Evje, er varetektsfengslet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet avbildet på Evje fredag kveld. Foto: Tor Erik Schrøder

EVJE OG HORNNES: Han hadde på forhånd samtykket til fengsling.

Det var fredag kveld at mannen ringte politiet og fortalte at han kranglet med en person og at denne personen var død.

Han har i ettertid erkjent de faktiske forholdene, men ikke tatt stilling til straffskyld.

Politiet har bekreftet at den drepte var 22 år gamle Cansel Godek, mannens ekskjæreste og mor til deres felles barn.

Kristiansand tingrett har varetektsfengslet den drapssiktede mannen i fire uker, med brev- og besøksforbud.

To av ukene er i full isolasjon.