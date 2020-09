Flere rådyr-påkjørsler

I Farsund døde et rådyr etter påkjørsel tidlig mandag morgen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

FARSUND/TVEDESTRAND: Det er meldt om to rådyrpåkjørsler på Sørlandet tidlig mandag morgen, i begge ender av distriktet.

Klokka 05.34 meldte politiet at at et rådyr var påkjørt på fylkesvei 422, Nordre vei, i Farsund. Dyret døde av skadene.

Klokka 06.45 kom det inn ny melding om rådyrpåkjørsel, denne gang i Tvedestrand, nærmere bestemt på fylkesvei 422 ved Goderstad. Viltnemda er varslet, melder politiet.