Bil kjørte av veien

Bilfører mistenkt for ruskjøring.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

VEGÅRSHEI: Onsdag klokka 10.49 melder politiet i Agder at det har vært en trafikkulykke på fylkesvei 416, Aklandsveien i Vegårshei.

«Enslig bil har kjørt ut av veien. Fører skal være ute av bilen. Nødetater på vei», skrev politiet på Twitter i sin førstemelding.

110 Agder opplyser at stedet for ulykka skal være Nærestad.

Politiet opplyser at fører av bilen fremstilles for blodprøve etter mistanke om kjøring i påvirket tilstand. I tillegg anmeldes vedkommende for kjøring uten gyldig førerkort.

