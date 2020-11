Arendalsbanen stengt grunnet skader på skinnegangen

Arendalsbanen er stengt for togtrafikk torsdag ettermiddag. En lastebil skal ha vært borti ei jernbanebro og skadet sporet.

Arendalsbanen er stengt etter skader på skinnegangen mellom Arendal og Rise. Foto: Ernest Boswarva

ARENDAL: Bane Nor opplyser på sine nettsider at det er stengt mellom Nelaug og Arendal stasjon. Strekningen vil tidligst bli åpnet for togtrafikk fredag morgen.

Politiet meldte om hendelsen klokka 12.44 torsdag ettermiddag. En patrulje har vært på stedet og undersøkt jernbanebroa, som ligger i Rossedalen i nærheten av Rise stasjon.

Både politiet og Bane Nor opplyser at at en lastebil har vært borti jernbanebroa.

– Det er skader på skinnegangen som følge av dette, melder politiet på Twitter.

Det er opprettet sak på hendelsen.

Bane Nor vil komme med en ny oppdatering om togstrekningen fredag morgen klokka 06.30.