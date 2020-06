Ruskjører pågrepet på stjålet moped

Politiet har mandag morgen pågrepet en mopedfører som er mistenkt for ruskjøring.

KRISTIANSAND: Vedkommende ble pågrepet i Kristiansand sentrum.

Politiet opplyser at mopedføreren er mistenkt for ruskjøring og at mopeden er stjålet.

«Det viser seg at mopeden er stjålet fra Grim etter søndag kveld klokka 18.00. Den pågrepne har heller ikke førerkort for moped», melder operasjonsleder på Twitter.