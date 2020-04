Stor redningsaksjon: Søker etter savnet mann som dro til sjøs i natt

Det er torsdag morgen satt i gang søk etter en savnet mann i en liten fritidsbåt. Det er svært dårlig vær i området.

Redningsskøyta Bill søker etter jolla og den savnede i skjærgården. Foto: Jarle R. Martinsen

LINDESNES/LYNGDAL: – Vi søker etter en savnet person i en rød Steady ti fots jolle med 9,9 hesters påhengsmotor. Han forlot Agnefest ved midnatt og skulle til Snig. Vi har iverksatt søk i området mellom Agnefest og Snig, sier Eric Willassen, redningsleder ved Hovedredningssentralen på Sola.

De ble varslet om saken klokka 07.15 torsdag morgen.

Et redningshelikopter og to redningsskøyter er nå med på søket. Ved 9.30-tiden var redningsskøyta Bill i gang med et søk i området mellom Spangereid og Svennevik.

– Det er en del vind, sjø og regn, sier båtfører Jan Halvorsen til Fædrelandsvennen.

Redningsskøyta «Oscar Tybring IV» deltar i søket etter den savnede mannen. Det er kraftig vind og store bølger i området. Foto: Redningsselskapet

Kraftig vind og store bølger

Kystvaktskipet KV Tor er på vei.

– Hvis noen har sett en slik båt eller noe annet, er det til stor hjelp for oss om de melder fra til politiet. Det har vært dårlig vær med kuling i området i natt. Vi håper han kan ha funnet en nødhavn et sted på veien. Det er mange små havner og bukter der. Vi vil gjerne at folk holder utkikk, og ber innstendig om at de melder fra om de ser noe, sier Willassen.

Ved 10-tiden er det fortsatt ikke gjort noen funn.

– Det er mange røde joller som er fortøyd i småbåthavner rundt forbi, men det er ingen funn så langt. Det er dårlig vær i området. Det blåser kraftig og det er store bølger, og vi har litt problemer med å få inn alle ressursene vi ønsker, sier Willassen.

Politiet har startet søk etter den savnede på land.

Det er denne type båt som er savnet, en 10 fots rød Steady. Bildet brukes etter godkjenning av Steady Boat. Foto: Steady Boat

Mann i 20-årene

Den savnede er en mann i slutten av 20-årene. Han skal være ikledd en grå fleecejakke og grønn turbukse.

– Han er bosatt i Lindesnes. Det vi først og fremst ønsker tips om, er observasjoner av båten. Hvis noen har sett denne båten etter klokka 23.00 i går kveld, er det viktig at de melder fra. Her må vi holde absolutt alle muligheter åpne for hva som kan ha skjedd, sier operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt.

Det er bekreftet at vedkommende la ut på den lange turen natt til torsdag.

– Vi kjenner ikke hensikten med turen. Søket på sjøen koordineres av Hovedredningssentralen. Nå søker to redningsskøyter fra hver sin kant i området. Vi har flere patruljer som sjekker diverse steder på land der han kan tenkes å være. Men dette er vanskelig arbeid når vi ikke har noen observasjoner av båten etter at den la ut, sier Odde.

Håper å finne ham i live

Willassen i HRS legger ikke skjul på at det er et stort område å søke i.

– Det er et ganske stort område. Han må ut hele Rosfjorden og rundt Lindesnes. Det har ikke vært bra vær der i natt. Men vi håper at han har søkt nødhavn og at vi finner ham i live, sier Willassen.

