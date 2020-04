Stor redningsaksjon: Fant savnet mann i god behold

SISTE: Mannen som har vært savnet etter en båttur i natt, er funnet i live.

Redningsskøyta «Bill» søkte i Ramsland etter den savnede torsdag morgen. Etter flere timer, ble han funnet øst for Lindesnes fyr. Foto: Jarle R. Martinsen

LINDESNES/LYNGDAL: «Da har båt og saknet båtfører kommet til rette, noe kald, men fremstår ellers som uskadd. Kom til rette ca 1,5 km øst for Lindesnes fyr.», melder politiets operasjonsleder Knut Odde klokka 13.20.

Mannen ble funnet etter en omfattende redningsaksjon som har pågått siden tidlig torsdag morgen.

Den Lindesnes-bosatte mannen i slutten av 20-årene ble meldt savnet av nær familie etter å ha lagt ut i en ti fot stor jolle fra Agnefest i 23-tiden onsdag kveld.

- Han forlot Agnefest ved midnatt og skulle til Snig, sa Eric Willassen, redningsleder ved Hovedredningssentralen på Sola torsdag morgen.

De ble varslet om saken klokka 07.15 torsdag morgen, og det ble straks iverksatt et større søk i et stort område.

Sea King og to redningsskøyter var med i søket.

Redningsskøyta «Oscar Tybring IV» har deltatt i søket, sammen med RS «Bill». Leteforholdene i området har vært krevende. Foto: Redningsselskapet

Kraftig vind og store bølger

Politiet og Hovedredningssentralen på Sola har hatt lite å gå etter, og har bedt om tips fra publikum for å finne mannen. Det er ikke kjent hva som førte til funnet.

Like etter klokka 12.00 sa operasjonsleder Odde at de fortsatt holdt alle muligheter åpne.

– Det er ingenting her som tyder på at det er snakk om noe annet enn en savnet person, og dette anses fortsatt som en redningsaksjon. Noe har skjedd her. Han kan ha gått rundt eller kommet seg på land et sted uten å kunne gi beskjed. Vi tar høyde for alt, sier Odde.

Det er denne type båt mannen brukte, en 10 fots rød Steady. Bildet brukes etter godkjenning av Steady Boat. Foto: Steady Boat

Det var mannens nære familie som meldte ham savnet da de ikke fikk kontakt med ham torsdag morgen.

Hovedredningssentralen meldte om svært dårlig vær i leteområdet.

Det er foreløpig uklart hva som har skjedd.

Redningsskøyta Bill har deltatt i søket etter jolla og den savnede i skjærgården. Foto: Jarle R. Martinsen

