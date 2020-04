Fritidsbåt som forlot Mandal fredag er funnet

Hovedredningssentralen søkte info om en fritidsbåt som forlot havna i Mandal fredag.

Foto: Privat

LINDESNES: Redningsleder Steinar Vatne ved Hovedredningssentralen (HRS) sa til Fædrelandsvennen lørdag ettermiddag at mannen som fører båten skulle meldt ifra til familien hvor han var i dag.

– Men det har han ikke gjort, og mobilen hans er slått av. Derfor er familien bekymret, og vi ber om tips hvis noen har sett båten, sa Vatne.

Klokka 02.41 skrev HRS Sør-Norge på Twitter at de har kommet i kontakt med den aktuelle båten.

På vei østover

Båten, som du ser bilde av øverst i artikkelen, forlot ei havn i mandalsområdet fredag. Han er på vei mot Tønsberg.

– Vi setter ikke i gang en stor redningsaksjon. Det kan godt være han bare har gått tom for strøm på telefonen. Men vi ber om at folk som har sett båten siden i går kontakter oss på 51646000, oppfordret redningslederen.

Mannen er bosatt på Østlandet, og har kjørt båten fra Stavanger.

Observert utenfor Lyngør

Klokken 17.30 ble båten observert utenfor Lyngør i Arendal.

– Bekymringen er betydelig svekket siden vi nå vet at han fortsatt er på tur. Men vi vil gjerne ha beskjed om noen ser at båten blir fortøyd noe sted, slik at vi kan komme i kontakt med ham, sa redningsleder Børge Galta ved HRS til Fædrelandsvennen.