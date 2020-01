Død person funnet på Flekkerøy

Fredag ble det igangsatt en leteaksjon på Flekkerøy etter en mann i 20-årene. Seinere på formiddagen ble det funnet en død mann på øya.

Politiet etablerte seg fredag morgen ved Flekkerøy bedehus i forbindelse med leteaksjonen. Foto: Eivind Kristensen

KRISTIANSAND: – Alt tyder på at det er den savnede vi har funnet, sier Hans Waage, oppdragsleder i Agder politidistrikt, til Fædrelandsvennen.

Fredag formiddag opplyser Agder politidistrikt at det er funnet en død mann på Flekkerøy.

– Det er ikke noe som tyder på at det har skjedd en kriminell handling. Vi etterforsker saken videre, sier Waage.

Pårørende er varslet om funnet.

Startet søk

Fredag morgen ble det iverksatt søk etter en savnet mann i 20-årene på Flekkerøy. Den savnede ble sist observert torsdag formiddag.

Natt til fredag jobbet politiet med å spore opp mannen – uten å lykkes.

Fredag ble hundepatruljer fra politiet, Norske redningshunder og Røde Kors rekvirert for å delta i en leteaksjon. Redningsskøyta ble også hentet inn for bistand.

Bekreftet funn

Klokka 10.38 sendte Agder politidistrikt ut en pressemelding, der de bekreftet at en person var funnet omkommet på Flekkerøy.

– Det er for tidlig for oss å si hva som har skjedd, men politiet mistenker ikke at vedkommende er utsatt for noe kriminelt, opplyste Hans Waage i pressemeldingen.

Fredag formiddag arbeider krimteknikere på funnstedet.

