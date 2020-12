Kraftig uvær herjer Sørlandet - fullriggeren måtte ha hjelp

AGDER: – Nå er det viktig at folk sikrer løse gjenstander. Det er faktisk flere som ennå har trampoliner ute i hagen, opplyste operasjonsleder i Agder-politiet, John Repstad, tidlig søndag.

Trær over flere veier, båter som holder på å slite seg og materialer som flyr rundt på byggeplasser har status gjennom dagen.

I halv fire-tiden søndag opplyser Redningsselskapet at vinden har slitt fortøyningene på Fullriggeren Sørlandet, og at de bistår med å sikre skipet tilstrekkelig

– Fullriggeren Sørlandet ligger til kai i Mandal, og i uværet har halvparten av fortøyningstrossene røket, forteller Christoffer Ellingsen på redningsskøyta Bill i Mandal.

Direktør i Stiftelsen Sørlandet, Knut Arne Gjertsen, forteller at situasjonen er under kontroll, men at det fortsatt er kraftig vind.

– Redningsskøyta assisterer oss ved å skyve skuta inn slik at vi får satt trosser igjen. Riggen er svært vindutsatt, forteller han.

Redningsselskapet Mandal bistår Fullriggeren Sørlandet i å fikse fortøyningen som er ødelagt av vinden. Foto: Redningsselskapet

Vinden herjer kraftig med kysten av Sørlandet søndag. Det gir strømstans og skader. I Mandal slet halvparten av fortøyningene til Fullriggeren Sørlandet.

