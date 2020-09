Båttyv utløste redningsaksjon til Hamresanden

En fritidsbåt med motoren oppe og tauet i båten ble funnet på Hamresanden. Da ble det slått alarm.

KRISTIANSAND: Klokka 15.00 får HRS Sør-Norge inn melding om funn av en drivende fritidsbåt ved Hamresanden.

Redningsskøyta blir sendt til området sammen, sammen med en politipatrulje på landsiden.

Redningsleder ved hovedredningssentralen, Thoralf Juva, sier til Fædrelandsvennen at de fikk inn en «alvorlig melding».

Dårlig tegn

– Melder ringte politiet og fortalte at en plastbåt hadde drevet i land med motoren nede og tauet i båten. Det er to tegn som tyder på at noen kan ha ramlet ut av båten.

Når båter sliter seg er gjerne motoren oppe og fortøyningstauet i vannet.

– Men heldigvis fant politiet en lommebok oppi båten, og de er ganske sikre nå på at vedkommende er trygt på land, sier han.

Pågrepet

Klokka 17.50 melder politiets operasjonsleder at båten er stjålet, og en mann pågripes på en adresse i nærheten.

Han er siktet for tyveri av båten.