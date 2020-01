To personer til sykehus etter trafikkulykke

GRIMSTAD: To personer ble natt til mandag kjørt til sykehus for undersøkelse etter at bilen de satt i kjørte av veien på Opplandsveien i Grimstad, ved avkjøringen til Rånnen.

Politiet meldte om ulykken klokka 04.07. Alle nødetetaten rykket til stedet.

Da de kom fram var begge personene oppegående. Fører framstod som ruset og er mistenkt for å ha kjørt bil i påvirket tilstand.

– Det er besluttet beslag av førerkort og sak opprettes, skriver politiet på Twitter.

