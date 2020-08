Mann fra Agder vant 62 millioner kroner

– Det kribler noe voldsomt i kroppen, sier mannen til Norsk Tipping.

En mann fra Agder var alene om å vinne førstepremien i onsdagens Vikinglotto. Foto: Norsk Tipping

AGDER: En mann fra Agder stakk av med førstepremiepotten i Vikinglotto onsdag kveld. Potten var på hele 62 millioner kroner.

Mannen i 40-årene mottok beskjeden fra Norsk Tipping onsdag kveld.

– Det har så vidt begynt å synke inn. Men det er fremdeles uvirkelig. Jeg har sjekket kupongen flere ganger for at det skal gå opp for meg, sier mannen til Norsk Tipping.

Slet med å sove

Han legger det til at det var vanskelig å få seg en god natts søvn.

– Det ble vel bare et par timer. Etter jeg hadde fått telefonen fra Norsk Tipping, fikk jeg så høy puls. Jeg måtte sette meg ned og slappe litt av, forteller han.

Alene om førstepremien

Mannen var altså den eneste som hadde 6+1 rette i Vikinglottoen.

– Jeg har så mye lykkefølelse i meg. Det er helt vanvittig. Det kribler noe voldsomt i kroppen. Jeg har ikke vært borti noe lignende, sier han.

Han opplyser videre at mesteparten av pengene skal spares, men at han har noen drømmer som skal realiseres.

– I tillegg drypper det noen kroner på noen familiemedlemmer, sier mannen, som vil få økonomisk rådgivning.