Meldinger om bil i motsatt kjøre­retning på E 18

Politiet leter mandag morgen etter en bil som skal ha kjørt i motsatt kjøreretning på europaveien gjennom Kristiansand.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

KRISTIANSAND: Klokka 08.12 mandag morgen opplyser politiet på Twitter at de har fått inn flere meldinger om at en bil er på vei i motsatt kjøreretning på E 18 øst for Varoddbrua.

Politiet rykket ut til stedet, men etter å ha kjørt strekningen fant politiet ingen bil.

Like etter, klokka 08.27, twitrer politiet at de har fått ny melding om en bil som kjører mot kjøreretningen på E 39 ved Gartnerløkka.

«Bilen har nå tatt av ved Rv9. Politiet leter etter bilen. Det er ikke meldt om sammenstøt eller skade på andre trafikanter», skriver politiet.

Klokka 09.00 opplyser politiet at de har sett etter bilen uten resultat.

Saken oppdateres.

