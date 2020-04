Riksvei sperret av veltet tre

Et tre har blåst over ende og sperrer riksvei 41, litt nord for Birkeland.

BIRKENES: Politiet ble varslet om hendelsen klokka 12.03 torsdag ettermiddag.

Et tre har blåst over ende på riksvei 41, Herefossveien, like nord for Birkeland. Treet sperrer hele veien, ifølge politiet.

Vegtrafikksentralen har sendt mannskap ut for å fjerne treet.

