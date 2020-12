Har kontroll på brann i enebolig

Torsdag ettermiddag begynte det å brenne i en enebolig i Vanse.

Det begynte torsdag å brenne i en enebolig i Vanse i Farsund. Brannvesenet fikk raskt kontroll, og det var ingen hjemme da brannen brøt ut. Foto: Magne Storøy

FARSUND: 110-sentralen, som ble varslet om brannen via et vaktselskap, opplyser at bygget ligger i Omlandsveien i Vanse.

Politiet opplyser at det er meldt om røykutvikling fra en enebolig, og at ingen personer skal være til stede på adressen.

– Mannskaper på stedet forteller at det er åpne flammer på stedet, og at det kommer røyk ut fra et vindu i kjelleren. Ingen personer er på adressen nå, sier politiets operasjonsleder Vidar Arnesen til Fædrelandsvennen.

Fædrelandsvennens frilansfotograf forteller at det var stor utrykning til stedet, og at det har brent i husets sokkeletasje.

– Brannvesenet har slått ned brannen og har kontroll på stedet. Etterslokking og utlufting pågår, opplyser 110-sentralen klokka 13.26.

Brannen ble meldt klokka 12.54 torsdag ettermiddag.

Brannvesenet har kontroll på brannen i Vanse. Foto: Magne Storøy