Søkte etter bilfører som stakk av fra kontroll

Fant bilen stående tom utenfor barnehage.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Her har politiet funnet bilen, en grå Audi, hensatt, like ved inngangen til barnehagen Villa Matilda i Grimstad. Foto: Morten Boswarva

GRIMSTAD: Like over klokka 11 lot en bilfører være å stanse for politikontroll i Fjæreveien i Grimstad.

Bilen, en grå Audi, ble lokalisert kort tid etterpå. Den var hensatt ved barnehagen Villa Matilda i Grimstad og stod uten skilter. Bilføreren hadde stukket av, og politiet søkte i området etter vedkommende.

Det ble søkt i området rundt Dømmesmoen. Flere patruljer, deriblant hundepatruljer, var på stedet.

Klokka 13.08 opplyser politiet at søket er avsluttet.

– Hunden har gått opp spor, men gjerningspersonen er ikke funnet. Vi har avsluttet søket, men vi vet hvem som eier bilen. Det blir opprettet en anmeldelse, sier operasjonsleder Lars Hyberg til Fædrelandsvennen.

