Leter etter bilfører som stakk av fra kontroll

Fant bil uten skilter i nærheten.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

GRIMSTAD: Like over klokka 11 lot en bilfører være å stanse for politikontroll i Fjæreveien i Grimstad.

Bilen ble lokalisert kort tid etterpå og var uten skilter. Bilføreren hadde stukket av, og politiet leter nå i området etter vedkommende.

Saken oppdateres.