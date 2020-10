Stjal bil - kolliderte med lastebil

Tre personer er siktet for biltyveri etter at bilen de kjørte kolliderte med en lastebil.

KRISTIANSAND: Ved 14-tiden onsdag kolliderte en personbil med en lastebil ved Rona i Kristiansand. Personbilen foretok ifølge politiet en stygg forbikjøring, noe som resulterte at lastebilen kjørte inn i denne. Ingen personer kom fysisk til skade i trafikkuhellet, men det oppstod store materielle skader.

Da politiet ankom prøvde de tre som satt i personbilen å stikke av til fots, men de ble raskt innhentet. Det viste seg at bilen de kjørte var en av tre som var blitt stjålet fra et bilverksted i byen tidligere i uka.

– Alle tre er siktet for tyveri av denne bilen, og føreren som er i midten av 20-årene er også mistenkt for ruskjøring. Det er for tidlig å si om de tre også kan ha noe med tyveriene av de to andre bilene, sier operasjonsleder Vidar Arnesen i Agder politidistrikt.